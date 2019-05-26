Семин: Денисов не захотел быть в резерве "Локомотива"

Денисов в последний раз попал в заявку "Локомотива" на матч с "Ахматом" 13 апреля. На поле полузащитник не появлялся с 3 апреля.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболист Игорь Денисов многое сделал для московского "Локомотива", но он не захотел играть роль запасного в команде. Об этом в воскресенье журналистам заявил главный тренер столичного клуба Юрий Семин.

"Нет никакого конфликта с Денисовым. Игорь очень много сделал для "Локомотива", клуба, который не выигрывал чемпионство 14 лет. Он пришел, стал капитаном команды, он многое сделал для того, чтобы убрать безразличие, которое было в команде, он был первым помощником старшего тренера, он влиял психологически на игроков. Игорь - порядочный, но самолюбивый человек", - заявил Семин.

"Игорь не захотел быть в резерве ни на одном матче. Мы должны ему сказать большое спасибо. Как тренер я им восхищен, это крепкий человек, но нужно учитывать, что у него все-таки возраст. Если он останется [в команде], может, будет играть лучше", - добавил тренер.

В текущем сезоне Денисов провел за "Локомотив" 17 матчей в чемпионате России. По информации портала Transfermarkt, контракт 34-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2020 года.