Теннисистка Жук не смогла выйти во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Софья Жук проиграла немке Лауре Зигемунд в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки.

Жук впервые принимала участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции. В рейтинге женской теннисной ассоциации 19-летняя спортсменка занимает 169-е место.

Во втором круге Зигемунд сыграет с победительницей матча между швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич и француженкой Джессикой Понше.

Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.