Бабаев считает, что вероятность сохранения Влашича в составе ЦСКА высока

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы ЦСКА и "Эвертон" близки к достижению договоренности о полноценном трансфере арендованного российским клубом хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом журналистам после матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", который завершился победой москвичей со счетом 6:0, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"Продвижение в переговорах с Бекао (защитник был арендован у бразильского клуба "Баия" - прим. ТАСС) есть, но окончательной договоренности нет, - сказал Бабаев. - Надеюсь, сможем сохранить его. То же самое с Влашичем - высока вероятность, хоть пока и без подписи, что он останется и мы договоримся с "Эвертоном". С Дзагоевым мы близки к компромиссу - думаю, что в ближайшее время объявим [о продлении контракта]".

Также он отметил, что с интересом читает новости о возможной продаже защитника Марио Фернандеса - в СМИ появляются сообщения о том, что игрок сборной России может продолжить карьеру в "Зените", испанском "Атлетико" или английском "Ньюкасле". "Никаких официальных предложений нет", - отметил он.

В феврале полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.