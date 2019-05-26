Главный тренер ФК "Локомотив" Семин назвал замечательным прошедший сезон

В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче 30-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" со счетом 1:0 и занял второе место в турнире, которое позволяет принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. 22 мая железнодорожники стали обладателями Кубка России, обыграв в Самаре "Урал" со счетом 1:0.

"Хочу поздравить с замечательным сезоном всех, кто имел отношение к команде, мы играли для болельщиков, они, думаю, довольны итогами. Сезон был сложным и неоднозначным, но было много характера и волевых усилий. Слава богу, что сегодня победили, для клуба очень важно попасть напрямую в Лигу чемпионов, это большие деньги и все остальные регалии. Хорошо, что перед этим завоевали кубок, после кубка очень сложно играть, футболисты были очень уставшими, это стало причиной двух травм [Соломона Кверквелии и Дмитрия Тарасова], что поставило нас в тяжелое положение, из которого мы выбрались", - сказал Семин.

Говоря о финале Кубка России, Семин пожаловался на отношение к болельщикам "Локомотива". "Наших болельщиков нельзя встречать так, как это было в Самаре, они нормальные ребята, они не экстремисты. Им выделили худшие места, а перед приездом некоторых ребят забирали и не выпускали до самого матча. Я хочу сказать болельщикам большое спасибо, мы должны за них заступиться, должны понести ответственность люди, которые неправильно поступили с ними в Самаре", - подчеркнул тренер.