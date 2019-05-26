Участниками большого фестиваля ГТО в Астраханской области стали около 1000 человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) прошел в Астраханской области, его участниками стали около 1000 человек. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал заместитель министра спорта Астраханской области Антон Анашкин.

"Всего в фестивале ГТО приняли участие около 1000 человек. В их числе команды из шести муниципальных образований области, министерства экономического развития, комитета по делам молодежи, министерства международных отношений, сборные коммерческих структур. Участники выполнили нормативы по челночному бегу, прессу, наклонам, прыжкам с места, отжиманию, подтягиванию, подъему гири и лазерной стрельбе, прошел массовый забег на 1,5 км и 3 км. Планируем проводить подобные большие фестивали ГТО дважды в год, следующий пройдет осенью, скорее всего в начале сентября", - сообщил Анашкин.

"Фестиваль посетил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между РУСАДА и Министерством физической культуры и спорта Астраханской области", - добавил собеседник агентства.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.