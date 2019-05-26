Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

ТАСС, 26 мая. Матчи чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество человек. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Все матчи команд в рамках национального первенства посетило 4 036 196 человек, что является новым рекордом чемпионата. Рекорд был обновлен 28 апреля в матче 26-го тура между петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями советов" (4:2), к тому моменту на матчах побывало 3 452 417 болельщиков. Предыдущий рекорд национальных чемпионатов был установлен в прошлом сезоне, тогда матчи российского чемпионата посетило 3 353 024 человек. По сравнению с сезоном-2017/18, число болельщиков, посетивших игры чемпионата России, выросло на 683 172 зрителя (20%), средняя посещаемость возросла на 2 846 человек.

Матчи заключительного тура в общей сложности посетили 166 353 зрителя, таким образом, впервые после перехода на систему "осень-весна" на играх Российской премьер-лиги (РПЛ) побывало свыше 4 млн человек, а средняя посещаемость игр составила 16 817 человек. Самым посещаемым в 30-м туре стал матч "Зенита" против "Енисея" (4:1), игру петербургского клуба против красноярцев посетили 50 073 зрителя. Суммарное же количество болельщиков, побывавших на встречах на "Газпром-Арене", превысило миллион - 1 024 515 человек.

На стадионе "Зенита" по ходу сезона был установлен рекорд посещаемости отдельно взятой встречи - матч сине-бело-голубых с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ посетило 61 494 человека. Второй результат этого стадиона и всего чемпионата - 61 467 зрителей на игре "Зенит" - "Спартак".