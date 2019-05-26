Саблистка Великая надеется решить вопрос с олимпийскими путевками за год до Игр

В полуфинале "Московской сабли" Великая победила соотечественницу Софию Позднякову, в финале - китаянку Яци Шао. Первый балл соперница смогла завоевать только при счете 6:0 в пользу Великой.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Софья Великая рассчитывает, что сборная России сможет быстро решить вопрос путевок на Олимпиаду в Токио, чтобы спокойно готовиться к ней в течение года. Об этом Великая рассказала ТАСС после победы на турнире "Московская сабля".

"С нашими девчонками всегда сложнее фехтовать - я к ним хорошо отношусь, я давно в команде, и с ними мне психологически тяжело быть агрессивной. Сегодня все наши девочки достойно фехтовали, показали равный уровень борьбы, и трое (Великая, Позднякова и Яна Егорян - прим. ТАСС) оказались в первой восьмерке. Теперь всем нам надо сплотиться, чтобы завоевать лицензии на Олимпиаду в командном турнире", - подчеркнула Великая.

"Впереди нас ждут два главных старта - чемпионат Европы в Дюссельдорфе и мира в Будапеште. Завоюем медаль, войдем в первую четверку и можем спокойно, не нервничая, готовиться к Играм весь сезон. Упустим возможность, и придется догонять и переживать в преддверии Игр. Так что хотелось бы этот вопрос решить поскорее", - сказала Великая.

На Игры в Токио попадут четыре лучшие команды мирового рейтинга, остальным придется проходить континентальный отбор. Всего в командных соревнованиях на Играх в трех видах программы (сабля, шпага, рапира) примут участие по восемь национальных сборных в женском и мужском зачетах, в личных турнирах - по 34 мужчины и женщины в каждом виде.

33-летняя Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, двукратным серебряным призером Игр (2012, 2016) в личном первенстве. На счету россиянки семь золотых медалей чемпионатов мира в личном (2011, 2015) и командном (2004, 2010, 2011, 2012, 2015) первенствах, а также 11 золотых наград чемпионатов Европы.