Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Монако

ТАСС, 26 мая. Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Вторым в гонке финишировал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", но к его времени на финише было прибавлено 5 секунд за опасный выезд из боксов после пит-стопа. В итоге он откатился на четвертую позицию, на второе место переместился немец Себастьян Феттель ("Феррари"), на третье - финн Валттери Боттас. Очко за самый быстрый круг в гонке заработал француз Пьер Гасли ("Ред Булл").

"Мерседес" впервые в сезоне не смог оформить победный дубль.

Российский пилот "Торо Росо" Даниил Квят занял седьмое место, что является его лучшим результатом в сезоне. В предыдущей гонке, которая прошла в Испании, он занял девятое место. Партнер россиянина по команде представитель Таиланда Александер Албон финишировал восьмым.

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, набрав 137 очков, вторым идет Боттас (120), третьим - Феттель (82). Квят располагается на 12-й позиции (9), Албон - на 14-й (7).

Следующий этап пройдет в Канаде с 7 по 9 июня.