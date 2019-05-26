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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" в следующем сезоне замахнется на "золотой дубль" и плей-офф ЛЧ

В прошедшем сезоне клуб стал вторым в чемпионате России и выиграл Кубок России
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в следующем сезоне постарается выиграть в чемпионате и Кубке России, а также выйти из группы Лиги чемпионов. Об этом ТАСС в субботу по телефону заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

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В прошедшем сезоне "Локомотив" стал вторым в чемпионате России и выиграл Кубок России. Московская команда не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, заняв в своем квартете четвертое место при одной победе и пяти поражениях.

"Сезон вышел неоднозначным, его можно разделить на две части, ровно пополам, прежде всего, это связано со скомканной подготовкой к сезону, потому что все наши основные игроки играли за сборные на чемпионате мира, это наложило определенные трудности. Считаю, что команда смогла сыграть во второй половине сезона лучше. По моему личному мнению, сезон можно назвать успешным, но нам есть куда расти. Очень хочется замахнуться на "золотой дубль" и выход из группы Лиги чемпионов и проход как можно дальше", - заявил Мещеряков.

"Будем готовиться к следующему сезону. 6 июля уже начинается новый сезон, тем веселее жить", - добавил он.

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