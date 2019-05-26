Мамедов: Великая в финале "Московской сабли" показала блистательное фехтование

В финале турнира 33-летняя Великая со счетом 15:8 одержала победу над китаянкой Яци Шао, не давая сопернице приблизиться больше чем на четыре очка. В полуфинале Великая победила соотечественницу Софию Позднякову со счетом 15:13.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в блистательном стиле второй раз подряд выиграла "Московскую саблю". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"Великая второй год подряд после перерыва в карьере выигрывает "Московскую саблю", стабильность - признак мастерства, - отметил Мамедов. - Своим фееричным, великолепным фехтованием она снова порадовала всех - тренеров, болельщиков. Но надо отметить, что с соотечественницами Софья борется несколько иначе, чем с иностранками", - отметил Мамедов.

"В поединке с Поздняковой на какой-то момент показалось, что более молодая соперница Великой снова сможет победить, как год назад в финале чемпионата мира в китайском Уси. Но к концу этого поединка Великая преобразилась и одержала победу, взяв реванш у Поздняковой", - сказал главный тренер.

Великая является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в команде, двукратным серебряным призером Игр (2012, 2016) в личном первенстве. Также на ее счету семь золотых медалей чемпионатов мира в личном (2011, 2015) и командном (2004, 2010, 2011, 2012 и 2015) первенствах, 11 побед на чемпионатах Европы.