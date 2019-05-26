Мамедов: российские фехтовальщицы порадовали результатами на турнире "Московская сабля"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию показала достойный результат на турнире "Московская сабля", который в воскресенье завершился на столичной "ЦСКА-Арене". Таким мнением с ТАСС после соревнований поделился главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Победительницей турнира стала олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая, одержавшая в финале верх над китаянкой Яци Шао (15:8), бронзу турнира завоевала чемпионка мира - 2018 София Позднякова. Чемпионка Игр-2016 Яна Егорян выбыла на стадии четвертьфинала, уступив Поздняковой (14:15). В мужском турнире лучшим из россиян стал Камиль Ибрагимов, завершивший выступление на стадии четвертьфинала. Победу одержал француз Боладе Апити.

"Очень порадовало выступление наших девушек после не самого удачного результата мужской команды, Великая, Позднякова и Егорян - в первой восьмерке, - рассказал Мамедов. - Не проиграй Алина Михайлова украинке Ольге Харлан, могла бы также войти в число сильнейшей восьмерки".

"Московская сабля" традиционно собирает лучших фехтовальщиков мира. Хотелось бы увидеть от наших спортсменок примерно такой же расклад и на Играх [в Токио], кто из них и какое место займет - второй вопрос", - добавил тренер национальной команды.