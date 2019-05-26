Николай Карполь в 81 год продолжит тренировать волейболисток "Уралочки-НТМК"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский тренер Николай Карполь продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" в сезоне-2019/20 и планирует установить рекорд Гиннесса. Об этом Карполь сообщил ТАСС.

"Я буду работать в следующем сезоне, в следующем году. Мы начнем подготовку к новому сезону 17 июня", - сказал Карполь.

Карполь тренирует "Уралочку" на протяжении последних 50 лет, нынешний год должен стать 51-м для специалиста. Как ранее сообщал специалист, он планирует побить рекорд, который принадлежит одному из канадских тренеров, возглавлявшему один клуб 50 лет.

"Уралочка-НТМК" под руководством 81-летнего специалиста в прошедшем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Карполь является самым титулованным волейбольным тренером мира, он также возглавлял сборные СССР и России. Он дважды становился олимпийским чемпионом, выигрывал чемпионат мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы.