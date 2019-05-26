Итальянский велогонщик Катальдо победил на 15-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен на дистанции 232 км показал результат 5 часов 48 минут 15 секунд. Второе место занял итальянец Маттиа Каттанео из Androni Giocattoli-Sidermec. Третье место досталось британцу Саймону Йейтсу, представляющему Mitchelton-Scott (отставание - 11 секунд).

ТАСС, 26 мая. Итальянский велогонщик Дарио Катальдо из команды Astana одержал победу на 15-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

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Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 16-е место. Победитель 13-го этапа многодневки Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 17-е место, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 81-е, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 118-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат составляет 64 часа 24 минуты. Вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +0.47), третье место занимает Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.47). Сиваков занимает девятое место (+5.48), Закарин - 11-е (+6.57), Кузнецов - 121-е (+2:46.47), Страхов - 139-е (+3:23.59).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.