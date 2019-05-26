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Чемпионат мира по хоккею-2019

Колобков поздравил хоккеистов сборной России с бронзовыми медалями чемпионата мира

В матче за бронзу турнира россияне в серии буллитов победили команду Чехии
Министр спорта РФ Павел Колобков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских хоккеистов с бронзовыми медалями чемпионата мира в Словакии. Его слова приводит пресс-служба министерства спорта.

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В воскресенье сборная России со счетом 3:2 по буллитам обыграла чехов в матче за третье место.

"Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Сборная России была готова поспорить за золотые награды чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал, - сказал Колобков. - Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой".

Финал чемпионата мира по хоккею между командами Канады и Финляндии пройдет позднее в воскресенье, начало в 21:15 мск.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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