Колобков поздравил хоккеистов сборной России с бронзовыми медалями чемпионата мира

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российских хоккеистов с бронзовыми медалями чемпионата мира в Словакии. Его слова приводит пресс-служба министерства спорта.

В воскресенье сборная России со счетом 3:2 по буллитам обыграла чехов в матче за третье место.

"Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Сборная России была готова поспорить за золотые награды чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал, - сказал Колобков. - Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой".

Финал чемпионата мира по хоккею между командами Канады и Финляндии пройдет позднее в воскресенье, начало в 21:15 мск.