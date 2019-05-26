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Чемпионат мира по хоккею-2019

Воробьев: российским хоккеистам было бы полезно проиграть один матч на ЧМ до плей-офф

На групповом этапе турнира в Словакии сборная России выиграла все матчи
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею, возможно, было бы полезно проиграть один матч на групповом этапе чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Россияне выиграли бронзовые медали, обыграв по буллитам чехов со счетом 3:2. На турнире российские хоккеисты проиграли один матч - в полуфинале финнам (0:1).

"С двояким ощущением покидаем турнир. Хотелось, конечно, большего, от финала нас отделил один гол. Может быть и было бы полезным проиграть один матч", - сказал он.

В финале турнира встретятся сборные Финляндии и Канады.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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