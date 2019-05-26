Российский лайнсмен Лазарев обслужит финал чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 26 мая. Российский лайнсмен Глеб Лазарев будет одним из линейных арбитров финального матча чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финальный матч между сборными Канады и Финляндии пройдет в воскресенье, начало в 21:15 мск.

28-летний Лазарев является линейным арбитром КХЛ, за свою карьеру в лиге он обслужил 448 матчей. На текущем чемпионате мира он назначался на полуфинальный матч между командами Канады и Чехии, а также на ряд встреч группового этапа.