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Чемпионат мира по хоккею-2019

Российский лайнсмен Лазарев обслужит финал чемпионата мира по хоккею

Встреча между сборными Канады и Финляндии пройдет в воскресенье и начнется в 21:15 мск

ТАСС, 26 мая. Российский лайнсмен Глеб Лазарев будет одним из линейных арбитров финального матча чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финальный матч между сборными Канады и Финляндии пройдет в воскресенье, начало в 21:15 мск.

28-летний Лазарев является линейным арбитром КХЛ, за свою карьеру в лиге он обслужил 448 матчей. На текущем чемпионате мира он назначался на полуфинальный матч между командами Канады и Чехии, а также на ряд встреч группового этапа.

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