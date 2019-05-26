Третьяк: Воробьев продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работу на своем посту, его контракт действует еще год. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В воскресенье национальная команда под руководством 44-летнего Воробьева стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира - 2019, обыграв чехов в серии буллитов.

"Воробьев остается на посту главного тренера, у него еще год контракта", - сказал Третьяк.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, на прошлогоднем чемпионате мира национальная команда дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от сборной Канады в овертайме со счетом 4:5. 1 июня того же года он был утвержден в должности.

Кроме того, с 2018 года Воробьев возглавляет петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, с которым занял второе место в Западной конференции в сезоне-2018/19, в плей-офф команда проиграла в серии 1/2 финала ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.