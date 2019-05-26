Кожевников: бронза чемпионата мира по хоккею не является успехом для сборной России

Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии не является успешным результатом для сборной России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"Конечно, расстраиваться не нужно, но для сборной России бронза - это не успех, - сказал Кожевников. - Были собраны все звезды, я думаю, они сами недовольны этим результатом. Ребятам не хватило результативности, свежести, напорства - таких простых вещей в хоккее. Если делать анализ, то были тренерские ошибки, много вопросов по игре".

Кожевников отметил, что главный тренер сборной России Илья Воробьев не смог организовать команду. "Это дело тренера, какую команду он хочет видеть, значит, он имел на нее какие-то виды, но не справился. Тренер набирает состав, видит какой-то рисунок игры. Была задача завоевать золотые медали и выиграть во всех матчах, он с этим не справился", - считает Кожевников.

"Могу выделить Кирилла Капризова, Никиту Гусева, Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова в какой-то степени. Никита Задоров - молодой хоккеист, неплохо сыграл. И, естественно, вратарь наш (Андрей Василевский - прим. ТАСС) - красавец. Благодаря ему мы и выиграли третье место", - добавил Кожевников.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Финляндии.