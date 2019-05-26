Футболисты "Зенита" провели в Петербурге чемпионский парад под проливным дождем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" в честь победы в чемпионате России в воскресенье провели чемпионский парад в центре Петербурга. Они проехали с чемпионским кубком по рекам и каналам, приветствуя болельщиков на набережных, а затем переместились в золотой автобус, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Прогулочный теплоход с чемпионами начал движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова, где его ждала большая группа болельщиков. Несмотря на проливной дождь, который начался в Петербурге во второй половине дня, поклонники команды под зонтами терпеливо ждали "сине-бело-голубую флотилию", как ее назвали в анонсе клуба, и при появлении чемпионов начали распевать песни в честь "Зенита", размахивать флагами и шарфами с символикой клуба и жечь файеры. Некоторые болельщики по мере возможности следовали по набережным по маршруту шествия.

Футболисты "Зенита" плыли на открытой палубе с кубком в руках и приветствовали болельщиков. Теплоход с зенитовцами проследовал по реке Мойке, а затем футболисты пересели в автобус, маршрут которого пролегал по Невскому проспекту мимо стрелки Васильевского острова.

"Зенит" под руководством Сергея Семака гарантировал себе первое место по итогам чемпионата России уже после 27-го тура. Для "Зенита" этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Согласно регламенту, кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей.

В заключительном туре чемпионата России, который состоялся в воскресенье, "Зенит" на своем поле обыграл красноярский "Енисей" (4:1). Перед матчем болельщики устроили фан-променад на Крестовском острове, приветствуя футболистов. Рядом со стадионом была оборудована фотозона с кубком чемпионов России сезона-2018/19 для всех желающих.