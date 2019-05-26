Ватерполисты "Динамо" обыграли "Спартак-Волгоград" и стали победителями чемпионата России

ТАСС, 26 мая. Ватерполисты московского "Динамо" со счетом 13:4 обыграли "Спартак-Волгоград" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Динамо". Бронзовые медали будут разыграны в Казани 29 мая в пятом матче серии за третье место между казанским "Синтезом" и астраханским "Динамо-СШОР".

"Динамо" победило в национальном первенстве в восьмой раз в истории и второй раз подряд, также на счету столичного клуба две серебряные и две бронзовые медали турнира.

Рекордсменом страны по количеству побед в национальном чемпионате является "Спартак-Волгоград" (12), еще десять раз клуб становился серебряным призером, трижды - бронзовым.