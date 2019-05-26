Третьяк заявил, что российские команды по хоккею провели удачный сезон

"Мы подведем итоги, у нас в этом году серебро у 18-летних, бронза у 20-летних и взрослой команды, при медалях все три команды. Сезон удачный для сборных, хотелось бы первое место, но ребята бились, и я не могу ни к кому предъявить претензий. Чехи, которые против канадцев ничего не показали, зубами рвали лед", - сказал Третьяк.

Также президент ФХР отметил, что российская команда показала характер в матче за бронзу чемпионата мира: "Команда сильно переживала. что не смогла финнов одолеть, конечно, матч сегодня очень тяжелый был. Вся команда сегодня показала характер. Особая благодарность нашему вратарю".

"Еще раз хочу сказать, что не все так просто и легко, если есть команда звезд. На каждый матч надо выходить и каждый матч биться. И против нас бьются сильные команды, уровень высокий, поэтому легких побед не бывает, и каждая медаль ценна для каждого игрока. Я хотел бы поздравить и тренеров, и всех наших ребят, особенно нашего вратаря, моего коллегу, который мне даже майку подписал сегодня", - заключил Третьяк.

Финальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии пройдет в воскресенье, начало в 21:15 по мск.