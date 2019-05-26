Ковальчук: Василевский помог россиянам выиграть бронзовые медали ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Вратарь Андрей Василевский подарил победу российским хоккеистам в матче чемпионата мира по хоккею за бронзовые медали. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Илья Ковальчук.

Сборная России стала третьей на чемпионате мира, выиграв по буллитам в матче с чехами (3:2). Василевский отразил 48 из 50 бросков по воротам российской команды. В серии послематчевых буллитов голкипер смог ни разу не пропустить. Ранее россияне в полуфинале уступили финнам (0:1).

"Василевский сыграл отличный матч, подарил нам победу. Сегодня чехи нас переиграли, хорошо действовали во втором периоде. У нас все в порядке и с физическим состоянием, и с "химией", просто после таких поражений тяжело собраться с силами и эмоциями. В первом периоде сегодня эмоций вообще не было", - сказал Ковальчук.