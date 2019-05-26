Эксперт: хоккеистам сборной России было сложно объединиться на ЧМ, но они это сделали

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисты сборной России приехали на чемпионат мира в разном физическом и психологическом состоянии, но смогли объединиться и выиграть бронзовые медали турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов - старший.

"В любом случае, нужно порадоваться бронзовым медалям. Команда собралась, игроки были в разном физическом и психологическом состоянии, поэтому хорошо, что ребята смогли объединиться. Нужно отметить, что все ребята приехали с радостью, это большое дело. Им было очень сложно объединиться в плане тактики и всего другого, но они старались и довольно стабильно провели чемпионат", - отметил Юрзинов.

"Хочу отметить, что уровень чемпионата довольно высокий, с каждым годом он все выше и выше. Пять-шесть команд стабильно претендует на самые высокие места, многие команды играли очень достойно", - добавил он.

В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1. "У финнов очень сильная, очень системная, очень организованная сборная с очень мощным тренерским штабом во главе с Юккой Ялоненом. Финны пошли на определенный риск, включив в состав молодых хоккеистов, они серьезно готовились к турниру и подошли к матчам внутренне сконцентрированными. Для меня эта команда стала настоящим сюрпризом, хотя удивляться нечему", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Юрзинова, вопрос подготовки молодых игроков современного уровня является главным. "Нам нужно скорректировать свои действия и направить их на то, чтобы мы давали возможность нашим молодым хоккеистам и тренерам развиваться. За бортом состава остались очень хорошие ребята, которые были в олимпийской команде, они прошли всю подготовку, провели все товарищеские матчи и выиграли очень много международных игр. Там есть ребята, которые уже по-настоящему стучатся в дверь, дальнейшее развитие этих игроков должно стать краеугольным камнем нашего развития", - заключил эксперт.