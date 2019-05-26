Ковальчук рассказал, что СМИ придают ему мотивацию и силы для игры в сборной России

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Журналисты дают мотивацию для нового приезда в сборную России по хоккею. Такое мнение после игры высказал нападающий и капитан команды Илья Ковальчук.

36-летний форвард стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место сборная России в серии буллитов обыграла команду Чехии.

"Я вас всех очень пристально читаю, иногда мне даже еще больше хочется приехать [в сборную], вы мне даете мотивацию. Кто бы что ни говорил, но не дождетесь, чтобы я ушел, - сказал Ковальчук. - Мое дело - тренироваться, готовиться, у нас здесь все были не в своих ролях".

"Никто не играл по 18-20 минут, как привыкли в клубах, все играли примерно поровну. Ребята молодцы, что бились друг за друга. То, что мы сегодня победили - это намного лучше, чем проигрыш", - отметил он.