Столыпин назвал седьмое место ФК "Оренбург" в чемпионате России историческим результатом

"Для нас это был второй сезон в премьер-лиге, в прошлый раз выступили неудачно (в сезоне-2016/17 клуб занял 13-е место, а в переходных матчах проиграл "СКА-Хабаровску" и покинул премьер-лигу - прим. ТАСС), поэтому нам есть с чем сравнивать, - сказал Столыпин. - Мы сделали выводы, работу над ошибками, этот сезон стал для нас более удачным и, наверное, даже историческим, ведь мы никогда раньше не занимали седьмое место в премьер-лиге. Это очень большое достижение для нашего клуба, тем более мы закончили сезон на мажорной ноте, выиграли дома у "Спартака" - это дорогого стоит. Я думаю, можно поставить очень хорошую оценку за этот сезон, его можно назвать успешным".

"Состав у нас был не очень выдающимся, но из того, что было, тренерский штаб смог слепить команду, способную на равных сражаться с лидерами чемпионата. Нас сплотила неудача, когда мы упали на 13-е место, нужно было что-то делать с командой, поэтому мы сменили тренера на Федотова", - добавил Столыпин.

Столыпин назвал факторы, которые помогли команде добиться успеха. "Мы не прогадали с тренерским штабом, взяли хорошего аналитика, поправили организационные дела, очень тщательно подходили к выбору игроков. Хорошая работа и здоровый коллектив, который был единым целым, дали результат. Каждый раз боролись до последней минуты, не было провальных матчей, мы прошли примерно одинаково первую и вторую половину чемпионата, намечается стабильность", - заключил собеседник ТАСС.

На следующий сезон задачей команды будет занять место не ниже седьмого. "Есть над чем работать, много очков потеряли с командами, которые находились ниже нас, могли лучше сыграть в некоторых матчах с лидерами, - сказал Столыпин. - Есть еще резервы, над которыми мы будем работать в следующем сезон. Задача известна, уже понятно, куда нам нужно двигаться, раз в этом сезоне мы заняли седьмое место, то в следующем мы не должны быть ниже: мы должны быть выше и двигаться вперед".