Роман Ротенберг: российские хоккеисты полностью отдали себя на ЧМ, став единым целым

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России полностью отдали себя на чемпионате мира по хоккею и сплотилась по ходу турнира. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Сборная России в воскресенье в матче за третье место по буллитам победила команду Чехии со счетом 3:2. В полуфинале россияне уступили финнам (0:1).

"Всех с победой, это важная победа для страны. Мы проделали огромную работу, все переживали. Команда по ходу турнира стала единым целым, все отдали все, что могли. Девять побед из десяти, понимаем, что не хватает одной победы", - отметил Ротенберг.

"Есть от чего отталкиваться, в этом сезоне у нас серебро юниорского чемпионата, бронза молодежного и сейчас бронза. Среди всех хоккейных стран мы идем в лидерах. Это для нас задел на будущее", - добавил он.

Сборная России в последний раз побеждала на чемпионате мира в 2014 году.