Динияр Билялетдинов: "Спартак" недоукомплектован для борьбы за чемпионство

Сезон-2018/19 "Спартак" завершил на пятом месте, набрав 49 очков, клуб сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. За сезон красно-белые забили 36 голов, что является худшим результатом в истории клуба в чемпионатах России.

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московскому "Спартаку" необходимо усиление состава для борьбы за золотые медали в чемпионате России по футболу. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов.

"Сейчас тренер строит свою команду, не знаю, сколько времени ему дадут, - сказал Билялетдинов. - Трудно сейчас хладнокровно оценивать ситуацию в клубе из-за скандалов, которые происходили вокруг него. "Спартак" недоукомплектован для борьбы за чемпионство, им нужны точечные усиления, нынешний сезон это показал, думаю, что позиции две-три точно нужно укомплектовать. Например, "Спартаку" не хватает креативного подхода в центре поля, не хватает им там ажурной игры".

Также 34-летний футболист отметил хорошую игру "Локомотива" в текущем сезоне, за который Билялетдинов выступал с 2004 по 2009 годы. По итогам сезона подопечные Юрия Семина стали вторыми, набрав 56 очков, и гарантировали себе право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Был провальный этап у "Локомотива" в первой части сезона, не могли набрать ход, когда надо было дать серию из побед. Но в конечном итоге вторую часть сезона команда провела очень достойно. Думаю, что "Локомотиву" стоит записать нынешний сезон в актив. Видно, что у команды уже сформирован почерк, это приятно", - сказал Билялетдинов.