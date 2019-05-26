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Сергачев: сборная России по хоккею упростила игру в матче за третье место чемпионата мира

Свою собственную игру защитник оценил на "троечку"

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России упростила схему игры в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею против команды Чехии. Об этом сообщил защитник российской команды Михаил Сергачев, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В воскресенье национальная команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира - 2019, обыграв чехов в серии буллитов со счетом 3:2.

"Все бились, не пропустили в концовке, уже хорошо, - сказал Сергачев. - Впереди не так активно сыграли, в обороне старались, иногда просто не шло, но Андрей Василевский все сделал. Против сборной Финляндии (полуфинальный матч турнира, в котором россияне уступили со счетом 0:1 - прим. ТАСС) многие ребята сыграли по двадцать минут, это сказывается, мы упростили действия. Необходимо было играть проще, передачи отдавать проще, забрасывать шайбу в чужую зону".

Также защитник высказался о собственной игре в матче с чехами. "На троечку, - сказал Сергачев. - Выходил и старался отдавать точные передачи. Разрушал атаки соперников, бросал по воротам".

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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