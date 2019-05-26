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Овечкин: сборная России покидает чемпионат мира с высоко поднятой головой

Сборная России под руководством Ильи Воробьева стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года
Александр Овечкин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России покидают чемпионат мира в Словакии с высоко поднятой головой. Об этом журналистам заявил нападающий российской команды Александр Овечкин.

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Сборная России в воскресенье в матче за третье место переиграла команду Чехии в серии буллитов (3:2). В полуфинале россияне уступили финнам (0:1).

"Я бы не сказал, что у нас турнир не получился, играли за выход в финал. Если брать в совокупности, то все сыграли хорошо, по именам сборная была очень сильной, рассчитывали на золото. Лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале. Мы едем домой с поднятой головой", - отметил Овечкин.

"Болельщики ждут проигрыша, какой-то неудачи, чтобы потом говорить, какой Овечкин плохой. К сожалению, таких людей у нас очень много. Мы все вместе играем за страну, все бьемся, хотим выиграть. Неважно, кто будет надевать майку сборной страны, важно, чтобы мы бились, играли только на победу", - добавил хоккеист.

В финальном матче чемпионата мира - 2019 встречаются сборные Канады и Финляндии.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
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