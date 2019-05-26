Динияр Билялетдинов: футболисты в России не готовы к игре в ведущих чемпионатах Европы

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российские футболисты не готовы к переезду в клубы из ведущих европейских чемпионатов. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал чемпион и обладатель Кубка России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы Динияр Билялетдинов.

Билялетдинов выступал за английский "Эвертон" с 2009 по 2012 год, полузащитник принял участие в 77 матчах, забив девять мячей.

"В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов - это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу. Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу", - сказал Билялетдинов.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, он выступает за основную команду с 2016 года. В завершившемся сезоне игрок забил 15 голов и стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России.