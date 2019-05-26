Воробьев: проблем из-за переизбытка звезд в составе сборной России по хоккею нет

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что в команде нет проблем из-за переизбытка звездных игроков. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Сборная России в воскресенье в матче за третье место переиграла команду Чехии в серии буллитов (3:2). В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

"Ребята приехали с позитивным настроением, с очень хорошим настроем, надо сказать спасибо хоккеистам, что приехали помочь сборной, проиграли всего одну игру, не стали перетягивать на себя одеяло. Проблемы в переизбытке звезд в команде нет, опять же повторюсь, что никто на себя одеяло не тянул", - сказал Воробьев.

Также 44-летний специалист заявил, что в целом победить в матче за бронзу лучше, чем проиграть в финале: "В целом я согласен с Александром Овечкиным в том, что лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале, конечно, мы понимаем, что серебряные медали ценятся больше, но психологически это действительно так. Я не могу сказать, что разочарован Овечкиным или кем-то еще, у нас одна команда, не может быть, чтобы все забивали по 18 голов. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане. Конечно, хотелось большего, всего одна игра отделила нас от победы, из десяти матчей мы выиграли девять, за бронзу нужно поблагодарить голкипера Андрея Василевского".

Воробьев также оценил возможность сборной России сыграть в тот хоккей, который показали финны в полуфинальном матче против российской команды. "Да, в каком-то единичном матче мы могли бы сыграть по такой тактике, как у финнов, но тогда нам нужно было бы поменять майки. Так как сборная России в такой хоккей никогда не играла, надеюсь, что и не будет", - заключил тренер.

Сборная России по хоккею в пятый раз стала обладателем бронзовых медалей чемпионатов мира. Победитель мирового турнира в Словакии определится позднее в воскресенье в финальном матче между сборными Канады и Финляндии.