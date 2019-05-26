Семак подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак передал врио губернатора города Александру Беглову мяч с победного матча против "Енисея", который завершил сезон для команды. Чемпионы России в полном составе вышли в воскресенье на сцену на главной городской площади перед началом гала-концерта "Классика на Дворцовой", посвященного Дню основания Санкт-Петербурга.

"Зенит" гарантировал себе первое место по итогам чемпионата России после 27-го тура. В воскресенье в матче заключительного Российской премьер-лиги "Зенит" дома обыграл "Енисей" со счетом 4:1.

Беглов поздравил гостей концерта под открытым небом, собравшихся в самом сердце города, несмотря на сильный дождь. "Хочу всех поздравить с великой датой, с великим днем рождения нашего города. Чемпионом России по футболу стал наш санкт-петербургский "Зенит", они приехали сюда. Кубок остается у нас, в нашем городе - навечно, виват "Зениту", виват Санкт-Петербургу", - сказал глава города, после чего на сцену вышли футболисты.

"Поздравляю всех с днем города, спасибо большое за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами, и мы - вместе с вами. Уже третью неделю празднуем наше чемпионство. Я хочу подарить Александру Дмитриевичу мяч, которым Дриусси забил два мяча сегодня. Может, он принесет удачу и вам", - сказал Семак, вручая мяч Беглову.

Гала-концерт "Классика на Дворцовой" продолжил программу празднования 316-го дня рождения Санкт-Петербурга. Его хедлайнерами стали звезды оперы Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков. В концерте принимает участие Симфонический оркестр Михайловского театра под управлением маэстро Михаила Татарникова. В программе также - выступления танцовщиков Театра балета им. Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES, чемпионов мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивного клуба "Дуэт" из Перми, а также артистов балета петербургских театров.

Праздничные мероприятия в воскресенье завершит звуковое шоу "Поющие мосты". На Адмиралтейской набережной у Дворцового моста состоится гала-концерт в рамках открытия четвертого сезона звукового шоу, а в полночь Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиера в исполнении оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранжело.