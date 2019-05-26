Сборная Финляндии в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею

В составе победителей дублем отметился Марко Анттила (23-я и 43-я минуты), еще одна шайба на счету Харри Песонена (56), у канадцев отличился Ши Теодор (11). Лучшим игроком в составе финнов был признан Анттила, у канадцев - Теодор. Одним из линейных арбитров матча был россиянин Глеб Лазарев.

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии. Финальная встреча состоялась на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9085 зрителей.

Канадцы и финны провели 50-й очный матч на чемпионатах мира, финны выиграли 12-ю встречу, на счету канадцев 36 побед, еще два раза команды сыграли вничью. В финалах чемпионатов мира команды встретились в четвертый раз, ранее всегда побеждали канадцы (1994, 2007, 2016).

Команды уже встречались друг с другом на групповом этапе чемпионата мира в Словакии, когда победу также одержали финны со счетом 3:1. Сборная Финляндии стала второй в группе А, на счету команды пять побед, одно поражение в основное время и одно - в овертайме. В четвертьфинале финны переиграли шведов в овертайме (5:4), а в полуфинале были сильнее команды России (1:0). Канадские хоккеисты заняли первое место в той же группе, одержав в семи матчах шесть побед, в плей-офф канадцы в 1/4 финале обыграли швейцарцев в овертайме (3:2), а в полуфинале победили команду Чехии (5:1).

Финская сборная в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира (1995, 2011, 2019), также на счету финнов восемь серебряных и три бронзовые медали. В 2011 году команда завоевала золото также под руководством Юкки Ялонена, а чемпионат мира проходил в Братиславе и Кошице. Команда Канады в 15-й раз стала обладателем серебряных наград, канадцы 26 раз побеждали на мировых первенствах, также на их счету девять бронзовых медалей турнира.

Бронзовым призером чемпионата мира - 2019 стала сборная России, в матче за третье место обыгравшая чехов в серии буллитов (3:2). Следующий чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.