Швед Нюландер стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею, который завершился в воскресенье в Словакии.

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Нюландер набрал 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач) на турнире, на втором месте расположился российский нападающий Никита Кучеров с 16 (6+10) очками, третье место поделили российский форвард Никита Гусев и чешский нападающий Якуб Ворачек, также набравшие по 16 (4+12) очков.

Лучшим снайпером турнира стал канадец Марк Стоун, забросивший восемь шайб, по семь шайб на счету американца Алекса Дебринкэта, шведа Патрика Хёрнквиста, канадца Энтони Манты, россиянина Евгения Дадонова и чеха Михаэла Фролика.

Рекордсменом по количеству очков и голов на чемпионате мира является канадец Гэрри Уотсон, на мировом первенстве 1924 года он набрал 46 очков (37+9).

На прошедшем чемпионате мира победу одержала сборная Финляндии, обыграв в финале канадцев со счетом 3:1, бронзовые медали турнира у сборной России.