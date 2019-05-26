Василевский признан лучшим вратарем чемпионата мира, Кучеров - лучшим нападающим

Сборная России завоевала бронзовые медали турнира, обыграв в матче за третье место сборную Чехии по буллитам (3:2), Василевский в этом матче отразил 48 бросков из 50. На чемпионате мира он провел восемь матчей, отражая 94,6% бросков при коэффициенте надежности 1,60. На его счету два матча "на ноль".

24-летний россиянин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа", в прошедшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 39 побед и отразил 92,5% бросков. В плей-офф россиянин провел четыре матча, отразив 85,6% бросков.

25-летний Кучеров также выступает за "Тампу". В прошедшем сезоне он провел за клуб 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 128 очков (41+87). Он стал лучшим бомбардиром лиги, а также побил рекорд Александра Могильного по количеству набранных очков за результативность в одном регулярном сезоне среди российских хоккеистов. В плей-офф НХЛ он сыграл три матча и отдал две голевые передачи.

В финальном матче чемпионата сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады и в третий раз в своей истории стала победителем мирового первенства. Следующий чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.