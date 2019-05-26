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Чемпионат мира по хоккею-2019

Российский вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Никита Кучеров, который был признан лучшим нападающим турнира, не вошел в список
Андрей Василевский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Андрей Василевский
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский вошел в символическую сборную по версии журналистов на чемпионате мира, который завершился в воскресенье в Словакии.

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Сборная России на турнире завоевала бронзовые медали. Василевский, который также был признан лучшим голкипером турнира, стал единственным представителем российской команды в символической сборной. Россиянин Никита Кучеров, который был признан лучшим форвардом турнира, не вошел в список.

Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь Василевский, защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), форварды Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеции) и Марк Стоун (Канада).

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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