"Интер" и "Аталанта" выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20

ТАСС, 27 мая. "Интер" и "Аталанта" стали последними представителями чемпионата Италии по футболу в Лиге чемпионов следующего сезона. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного, 38-го тура итальянского чемпионата.
В последнем туре "Аталанта" одержала победу над "Сассуоло" со счетом 3:1 и заняла третье место в турнирной таблице с 69 очками в активе. "Интер" обыграл "Эмполи" (2:1) и с 69 очками стал четвертым. Победителем чемпионата стал "Ювентус" (90), второе место занял "Наполи" (79).
В групповом этапе Лиги Европы Италию представят "Милан" (пятое место, 68 очков) и победитель Кубка Италии "Лацио", ставший восьмым (59). "Рома", занявшая шестое место (66), начнет выступление в Лиге Европы с квалификационного раунда.
Высший дивизион чемпионата Италии покинули "Эмполи" (38 очков), "Фрозиноне" (25) и "Кьево" (17). Их места в следующем сезоне займут победитель второго по силе дивизиона "Брешия", занявший второе место "Лечче", а также победитель квалификационных матчей, который определится позднее.
"Аталанта" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов и второй раз подряд - в еврокубках. В предыдущем сезоне клуб из Бергамо принимал участие в Лиге Европы, где дошел до 1/16 финала. "Интер" сыграет в престижнейшем еврокубковом турнире впервые с сезона-2011/12.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Ювентус
|38
|28
|6
|4
|70-30
|90
|2
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-36
|79
|3
|Аталанта
|38
|20
|9
|9
|77-46
|69
|4
|Интер
|38
|20
|9
|9
|57-33
|69
|5
|Милан
|38
|19
|11
|8
|55-36
|68
|6
|Рома
|38
|18
|12
|8
|66-48
|66
|7
|Торино
|38
|16
|15
|7
|52-37
|63
|8
|Лацио
|38
|17
|8
|13
|56-46
|59
|9
|Сампдория
|38
|15
|8
|15
|60-51
|53
|10
|Болонья
|38
|11
|11
|16
|48-56
|44
|11
|Сассуоло
|38
|9
|16
|13
|53-60
|43
|12
|Удинезе
|38
|11
|10
|17
|39-53
|43
|13
|СПАЛ
|38
|11
|9
|18
|44-56
|42
|14
|Парма
|38
|10
|11
|17
|41-61
|41
|15
|Кальяри
|38
|10
|11
|17
|36-54
|41
|16
|Фиорентина
|38
|8
|17
|13
|47-45
|41
|17
|Дженоа
|38
|8
|14
|16
|39-57
|38
|18
|Эмполи
|38
|10
|8
|20
|51-70
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|5
|10
|23
|29-69
|25
|20
|Кьево
|38
|2
|14
|22
|25-75
|17