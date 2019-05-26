"Интер" и "Аталанта" выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20

ТАСС, 27 мая. "Интер" и "Аталанта" стали последними представителями чемпионата Италии по футболу в Лиге чемпионов следующего сезона. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного, 38-го тура итальянского чемпионата.

В последнем туре "Аталанта" одержала победу над "Сассуоло" со счетом 3:1 и заняла третье место в турнирной таблице с 69 очками в активе. "Интер" обыграл "Эмполи" (2:1) и с 69 очками стал четвертым. Победителем чемпионата стал "Ювентус" (90), второе место занял "Наполи" (79).

В групповом этапе Лиги Европы Италию представят "Милан" (пятое место, 68 очков) и победитель Кубка Италии "Лацио", ставший восьмым (59). "Рома", занявшая шестое место (66), начнет выступление в Лиге Европы с квалификационного раунда.

Высший дивизион чемпионата Италии покинули "Эмполи" (38 очков), "Фрозиноне" (25) и "Кьево" (17). Их места в следующем сезоне займут победитель второго по силе дивизиона "Брешия", занявший второе место "Лечче", а также победитель квалификационных матчей, который определится позднее.

"Аталанта" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов и второй раз подряд - в еврокубках. В предыдущем сезоне клуб из Бергамо принимал участие в Лиге Европы, где дошел до 1/16 финала. "Интер" сыграет в престижнейшем еврокубковом турнире впервые с сезона-2011/12.