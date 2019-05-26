В США стартует финальная серия плей-офф НХЛ между "Бостоном" и "Сент-Луисом"

Букмекеры называют фаворитом противостояния "Бостон". На пути к финалу команда обыграла "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). Самым сложным для бостонцев стал первый раунд, по ходу которого они проигрывали со счетом 2-3, оказавшись в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

"Бостон" представляет собой сплав молодости и опыта. С 2011 года команда в третий раз вышла в финал плей-офф. С клубом весь этот путь прошли пять игроков: вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд. Все они стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году, также в этом сезоне в команду вернулся защитник Стивен Кэмпфер, который обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф и провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.

В то же время одним из лидеров команды является 23-летний чешский форвард Давид Пастрняк. Заметную роль также играют нападающие Джейк Дебраск, Дантон Хейнен и защитник Чарли Макэвой, чей возраст не превышает 23 лет. Можно отметить, что в финале в свитере "Бостона" сыграет лидер "Сент-Луиса" прошлых лет Дэвид Бэкес, который отыграл в команде из штата Миссури 10 сезонов и в пяти был капитаном.

Всего "Брюинз" 20 раз (четвертый результат в истории НХЛ) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний из которых в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Хара может стать первым в истории "Бостона" капитаном, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать "Чикаго", победивший в финале со счетом 4-2. "Бостон" же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.

От беспросветного аутсайдера до финалиста

Если выход "Бостона" в финал даже до вылета основных фаворитов был более-менее ожидаем (команда ровно провела регулярный чемпионат и показала, что для нее нет непобедимых соперников), то присутствие "Сент-Луиса" не может не вызывать удивления. Он стал первым в эре расширения (с сезона-1967/68) финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге. 2 января 2019 года "Сент-Луис" занимал 31-е место, набрав 34 очка в 37 играх. К этому моменту около двух месяцев во главе команды стоял Крейг Берубе, назначенный в ноябре временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Майка Йео.