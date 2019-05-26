В США стартует финальная серия плей-офф НХЛ между "Бостоном" и "Сент-Луисом"

ТАСС, 27 мая. Финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в Бостоне в ночь на 28 мая. Обладатель Кубка Стэнли определится в противостоянии "Бостона" и "Сент-Луиса".
Букмекеры называют фаворитом противостояния "Бостон". На пути к финалу команда обыграла "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). Самым сложным для бостонцев стал первый раунд, по ходу которого они проигрывали со счетом 2-3, оказавшись в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
"Бостон" представляет собой сплав молодости и опыта. С 2011 года команда в третий раз вышла в финал плей-офф. С клубом весь этот путь прошли пять игроков: вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд. Все они стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году, также в этом сезоне в команду вернулся защитник Стивен Кэмпфер, который обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф и провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.
В то же время одним из лидеров команды является 23-летний чешский форвард Давид Пастрняк. Заметную роль также играют нападающие Джейк Дебраск, Дантон Хейнен и защитник Чарли Макэвой, чей возраст не превышает 23 лет. Можно отметить, что в финале в свитере "Бостона" сыграет лидер "Сент-Луиса" прошлых лет Дэвид Бэкес, который отыграл в команде из штата Миссури 10 сезонов и в пяти был капитаном.
Всего "Брюинз" 20 раз (четвертый результат в истории НХЛ) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний из которых в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Хара может стать первым в истории "Бостона" капитаном, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать "Чикаго", победивший в финале со счетом 4-2. "Бостон" же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.
От беспросветного аутсайдера до финалиста
Если выход "Бостона" в финал даже до вылета основных фаворитов был более-менее ожидаем (команда ровно провела регулярный чемпионат и показала, что для нее нет непобедимых соперников), то присутствие "Сент-Луиса" не может не вызывать удивления. Он стал первым в эре расширения (с сезона-1967/68) финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге. 2 января 2019 года "Сент-Луис" занимал 31-е место, набрав 34 очка в 37 играх. К этому моменту около двух месяцев во главе команды стоял Крейг Берубе, назначенный в ноябре временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Майка Йео.
В оставшихся играх клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию клуба из 11 игр, и потерпел 15 поражений, из которых пять в овертайме и серии буллитов. В результате "Сент-Луис" занял третье место в Центральном дивизионе, догнав по очкам одного из лидеров первой половины регулярного чемпионата "Виннипег". Поэтому неслучайно Берубе номинирован на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата, а 25-летний вратарь Джордан Биннингтон, начинавший сезон в фарм-клубе, попал в число кандидатов на приз лучшему новичку.
Одним из лидеров команды является российской форвард Владимир Тарасенко, который вышел на первый план в полуфинальной серии с "Сан-Хосе". Он набрал 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в последних трех играх, больше чем кто-либо в лиге. Всего в 19 играх нынешнего розыгрыша плей-офф он набрал 13 очков (8+5).
На пути к финалу команда прошла "Виннипег" (4-2), "Даллас" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-2), который после вылета основных фаворитов назывался главным кандидатом на победу в Западной конференции. Примечательно, что "Сент-Луис" дошел до заключительного этапа впервые за 49 лет. И в 1970 году "Блюз" тоже противостоял "Бостон", победивший в серии со счетом 4-0. Всего клуб трижды выходил в решающую стадию и не одержал ни одной победы в финальных играх, дважды "Сент-Луис" проиграл "Монреалю" с одинаковым счетом 0-4. Велика вероятность, что именно Тарасенко с партнерами сможет прервать сухую серию "Сент-Луиса" в финалах.