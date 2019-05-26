Анттила: финским хоккеистам было сложно противостоять сборной России на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборной Финляндии было сложно противостоять командам Швеции, России и Канады в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам рассказал капитан финкой сборной Марко Анттила.

Сборная Финляндии переиграла команду Канады в финале чемпионата мира, который проходил в словацких городах Братислава и Кошице. В четвертьфинале финны в овертайме переиграли шведов (5:4), в полуфинале одержали победу над россиянами (1:0), а в финале одолели канадцев (3:1).

"Я думаю, что это лучший подарок для нашей команды. Никогда никто не знает, что будет. Если много работать, то получаешь в подарок этот кубок. Конечно, нам было очень сложно противостоять таким командам, но мы выстояли и завоевали трофей", - отметил Анттила.

Анттила не набрал ни одного очка в матчах группового турнира, но забросил четыре шайбы в плей-офф, две из которых оказались победными.