Какко: участие в чемпионате мира является шагом в новую хоккейную жизнь

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира в Словакии стал шагом в новую хоккейную жизнь для 18-летнего нападающего сборной Финляндии Каапо Какко. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

Сборная Финляндии в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Канады со счетом 3:1. Какко в 10 матчах на турнире забросил шесть шайб и отдал одну передачу.

"Мы знали, что можем обыграть любую команду за счет коллективной игры. Мы осознавали, что у соперников много игроков из НХЛ, но верили в себя. Этот турнир был очень важен для меня, это шаг в новую жизнь", - сказал Какко.

Форвард похвалил своих партнеров по команде. "Наш вратарь (Кевин Ланкинен - прим. ТАСС) сыграл великолепно во многих моментах, [Марко] Анттила - великий капитан. Я помню предыдущую победу сборной Финляндии в Братиславе, был маленький, смотрел по телевизору. Братислава - счастливое место для нас, сейчас вся Финляндия, наверное, празднует", - отметил он.