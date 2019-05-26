Маннинен: финны еще на этапе Евротура поняли, что могут дойти до финала ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии в воскресенье стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира в Словакии канадцев со счетом 3:1. Маннинен стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 11 очков (2 гола + 9 передач).

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты еще во время заключительного этапа Евротура осознали, что способны на нынешнем чемпионате мира дойти до финала. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Сакари Маннинен.

"Удивительное чувство, до сих пор не осознал, никогда ничего подобного не испытывал. Наверное, такие эмоции можно испытать, только если ты выиграл чемпионат мира, это нечто невероятное, - сказал Маннинен. - Еще на последнем этапе Евротура мы поняли, что способны на очень многое, вплоть до того, чтобы достичь финала. Была такая мечта, но мы не держали ее в голове".

По словам Маннинена, в пользу финнов был объем работы, которую они выполняли, а также коллективизм. "Если сильно трудиться и думать друг о друге как мы, то можно достичь такого результата. Командная игра, работа - это было самым важным. Я удивлялся, как мы относимся друг к другу, что делаем", - отметил он.

"Какие-то мелочи сыграли в нашу пользу против команд, переполненных игроками из Национальной хоккейной лиги, я даже не могу сказать, что конкретно", - добавил он.