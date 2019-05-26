Маннинен: финны еще на этапе Евротура поняли, что могут дойти до финала ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты еще во время заключительного этапа Евротура осознали, что способны на нынешнем чемпионате мира дойти до финала. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Сакари Маннинен.
Сборная Финляндии в воскресенье стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира в Словакии канадцев со счетом 3:1. Маннинен стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 11 очков (2 гола + 9 передач).
"Удивительное чувство, до сих пор не осознал, никогда ничего подобного не испытывал. Наверное, такие эмоции можно испытать, только если ты выиграл чемпионат мира, это нечто невероятное, - сказал Маннинен. - Еще на последнем этапе Евротура мы поняли, что способны на очень многое, вплоть до того, чтобы достичь финала. Была такая мечта, но мы не держали ее в голове".
По словам Маннинена, в пользу финнов был объем работы, которую они выполняли, а также коллективизм. "Если сильно трудиться и думать друг о друге как мы, то можно достичь такого результата. Командная игра, работа - это было самым важным. Я удивлялся, как мы относимся друг к другу, что делаем", - отметил он.
"Какие-то мелочи сыграли в нашу пользу против команд, переполненных игроками из Национальной хоккейной лиги, я даже не могу сказать, что конкретно", - добавил он.