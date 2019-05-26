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Футбол в России

Завершивший карьеру Родолфо войдет в тренерский штаб ФК "Ахмат"

36-летний бразилец приступит к своим обязанностям во время летних сборов

ТАСС, 27 мая. Бразильский защитник грозненского "Ахмата" Родолфо, завершивший карьеру после окончания чемпионата России по футболу, войдет в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Сообщается, что должность в команде 36-летнему футболисту предложил президент "Ахмата" Магомед Даудов. Бразилец приступит к своим обязанностям во время летних сборов.

Родолфо выступал за "Ахмат" с 2015 года, он провел в команде 85 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. "Ахмат" по итогам сезона-2018/19 занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

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