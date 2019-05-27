С высоко поднятой головой. Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, который проходил с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. В матче за третье место россияне по буллитам обыграли команду Чехии со счетом 3:2. Сборная России одержала победы в девяти из десяти матчей чемпионата мира, впервые с 2014 года вышла в плей-офф с первого места в группе, но вновь уступила в полуфинале. Учитывая сильнейший за последние годы состав, в котором нашлось место 15 игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), такой итог можно назвать скорее неудачей. Российская команда ярко провела групповую стадию, одержав победы во всех встречах с разницей как минимум в две шайбы. Уверенно были повержены чехи (3:0) и шведы (7:4), в игре с которыми россияне забросили шесть шайб за второй период. Чемпионат мира в нынешнем формате для сильнейших сборных состоит фактически из трех игр плей-офф. Главная задача тренеров - подвести хоккеистов к матчам на вылет на пике формы. Сборная Финляндии, ставшая чемпионом мира, потерпела два поражения на турнире, а российская команда - одно. Но по ходу турнира сборная России не прибавляла, а скорее становилась только хуже. Это показал матч за третье место с чешской командой, который проходил в ином ключе по сравнению с игрой предварительного этапа, где россияне переиграли чехов по всем статьям. Сборная Чехии нанесла по воротам Андрея Василевского 50 бросков за игру, россияне ответили 31-м. На протяжении большей части встречи чешские хоккеисты переигрывали российскую команду и создавали больше голевых моментов.

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Василевский, отразивший все четыре буллита, справедливо был признан игроком матча и лучшим вратарем турнира. Российский голкипер занял первое место по проценту отраженных бросков (94,58) и второе - по количеству пропущенных в среднем за игру шайб (1,6). В двух встречах он отстоял "на ноль". Лучшим форвардом стал Никита Кучеров, который набрал 16 очков (6 голов +10 результативных передач). Столько же баллов за результативность на счету Никиты Гусева, их связка с Кучеровым стала одной из лучших на турнире. Центральный нападающий Артем Анисимов выполнял за них черновую работу и набрал 6 (4+2) очков, забросив важную шайбу в матче за бронзу. Овечкин и Малкин провалили турнир Тренерский штаб сборной России так и не сумел найти второе ударное звено по ходу чемпионата мира. Тройки Евгения Малкина и Евгения Кузнецова сыграли намного ниже своего уровня. Два центрфорварда вместе с Александром Овечкиным набрали 15 очков на троих и забросили всего пять шайб. Светлым пятном стал Евгений Дадонов, который забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи. Большую часть своих очков Дадонов набрал при игре в большинстве. Бригада с ним, Малкиным, Кучеровым, Гусевым и защитником Михаилом Сергачевым реализовала численное преимущество восемь раз на турнире. Вторая пятерка с форвардами Кузнецовым, Овечкиным, Кириллом Капризовым и Ильей Ковальчуком не забросила в большинстве ни разу. На позиции защитника в ней пробовались Никита Зайцев и Динар Хафизуллин, иногда на площадку выходило одновременно пять нападающих с Михаилом Григоренко.

Овечкин не считает турнир провальным для себя и команды. "Я бы не сказал, что у нас турнир не получился, играли за выход в финал. Если брать в совокупности, то все сыграли хорошо, по именам сборная была очень сильной, рассчитывали на золото. Лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале, мы едем домой с поднятой головой", - отметил Овечкин. В ключевом проигранном матче с командой Финляндии российские хоккеисты только один раз получили возможность поиграть в большинстве. Креатива Гусева и Кучерова в равных составах не хватило для того, чтобы взломать грамотную оборону финской команды. Финны же играли весь матч в восемь защитников, что позволяло сохранять им свежесть и не уступать в скорости и единоборствах. Хорошо помогали игрокам обороны финские нападающие, встречающие россиян в средней зоне. Компактную игру сборной Финляндии в обороне отметил и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. "Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам, - сказал Третьяк. - К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл, очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо". Вместо командных взаимодействий и комбинаций хоккеисты часто сбивались на индивидуальные действия, которые также обычно не дают положительного результата в игре против организованных команд. Отсутствие запасного варианта Сборная России уступила финским хоккеистам по количеству голевых моментов. В результате в одном из эпизодов шайба после блокированного броска Зайцевым отскочила к Марко Анттиле, который с близкого расстояния поразил ворота Василевского. Вызвала большие вопросы и игра россиян в формате "шесть на пять". Тренерский штаб решил заменить Василевского полевым игроком за полторы минуты до окончания основного времени.

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На площадку были выпущены шесть нападающих, в таком сочетании сборная России забросила финнам в матче Евротура перед чемпионатом мира. Наличие на льду одновременно Овечкина, Кузнецова, Малкина, Кучерова, Гусева и Ковальчука означало отсутствие игрока, который хорошо играет на вбрасывании и на "пятаке". Таким мог бы стать Сергей Андронов. Также не было и хорошего распасовщика от синей линии, который мог бы довести шайбу до ворот, где форварды должны были ее переправлять или добивать в ворота. Пример хорошего розыгрыша большинства в формате "шесть на пять" в четвертьфиналах показали финны и канадцы. Канадскому защитнику Сиверну удался прямой щелчок через трафик, а Анттила забросил шведам на добивании с "пятака". Российские хоккеисты по ходу всех встреч плей-офф зачастую принимали очень сложные решения, стараясь улучшить ситуацию для партнера. Об этом после игры с финнами сказали Гусев и Ковальчук. В составе команды не нашлось хоккеистов, способных забрасывать "грязные" шайбы в борьбе перед воротами. Из хорошо действующих на "пятаке" игроков в заявке были только Андронов и Дадонов. Финские и чешские хоккеисты плотно играли у своих ворот и не давали россиянам разыгрывать комбинации и бросать из выгодных позиций. В матче с американцами сборной России немного повезло, так как соперник лишился двух центральных нападающих и был вынужден искать новые сочетания. Тренерский штаб успешно нашел их только ко второму периоду, когда счет был уже 2:0 в пользу российской команды. Третья и четвертая шайбы были заброшены на контратаках. На протяжении всего турнира великолепную игру показывали российские вратари. Помимо Василевского, две встречи провел Александр Георгиев, который на чемпионате мира не пропустил ни одной шайбы. Третий голкипер Илья Сорокин на лед так ни разу и не вышел. Воробьев продолжит работу Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, на прошлогоднем чемпионате мира национальная команда дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от сборной Канады в овертайме со счетом 4:5. Тогда в составе российской команды не было большого количества звездных имен, костяк составляли игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Результат выглядел закономерным, несмотря на то, что в четвертьфинале россияне показали интересную игру. На турнир в Словакии Воробьев и команда ехали с одной целью - занять первое место. Задача решена не была, но несмотря на это, главный тренер сохранит свой пост. "Воробьев остается на посту главного тренера, у него еще год контракта", - сообщил Третьяк. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр спорта РФ Павел Колобков поздравили команду с бронзовыми медалями, пожелав тренерскому штабу и хоккеистам успехов в дальнейшем.