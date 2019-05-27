Стабильность - признак мастерства. "Ювентус" восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Еще перед началом сезона "Ювентус" одержал важную победу: в туринский клуб из мадридского "Реала" за €100 млн перешел Криштиану Роналду. Португальский нападающий провел за "Ювентус" 31 матч и забил 21 мяч. По итогам сезона он был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Роналду - первый футболист в истории, который стал победителем чемпионатов Англии, Испании и Италии: он трижды становился чемпионом Английской премьер-лиги в составе "Манчестер Юнайтед", дважды - победителем Примеры в составе "Реала".

"Ювентус" на протяжении всего сезона потерпел всего четыре поражения и шесть раз сыграл вничью, набрав в итоге 90 очков. Туринцы гарантировали себе чемпионство 21 апреля после победы над "Фиорентиной" (2:1) в домашнем матче 33-го тура, тем самым победив в Серии А в восьмой раз подряд.

При этом туринцы и их болельщики считают, что в их активе 37 титулов, двух из которых, завоеванных в сезонах-2004/05 и 2005/06, клуб был лишен из-за коррупционного скандала.

ТАСС, 27 мая. В воскресенье завершился 87-й розыгрыш чемпионата Италии по футболу. "Ювентус" продолжает оставаться самым титулованным клубом страны, в 35-й раз в истории одержав победу в национальном первенстве.

Однако первым в списке бомбардиров Серии А Роналду стать не удалось, в этом споре он уступил Фабио Квальярелле из "Сампдории". 36-летний форвард генуэзцев стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона-2018/19, забив 26 мячей в 37 матчах. На второй строчке колумбийский нападающий "Аталанты" Дуван Сапата (23 гола в 37 матчах), тройку лучших замкнул польский форвард Кшиштоф Пёнтек, который первую часть сезона провел в "Дженоа", а зимой перебрался в "Милан" (22; 37).

Прощание с капитаном

14 мая легенда "Ромы" Даниеле Де Росси объявил, что покидает команду. Он выступал в римском клубе на протяжении всей своей профессиональной карьеры, начиная с 2002 года. Полузащитник провел за "Рому" 459 матчей и забил 43 мяча. Матч 38-го тура стал для Де Росси прощальным: он отыграл 82 минуты и после замены передал капитанскую повязку Алессандро Флоренци.

По окончании матча 35-летний футболист совершил круг почета по стадиону вместе со своей семьей. Болельщики "Ромы" подготовили баннеры и сотни флагов в честь полузащитника, а игроки "Ромы" надели футболки с номером и фамилией Де Росси. На официальном сайте команды появилось трогательное письмо, в котором Де Росси поблагодарил клуб и болельщиков. Отдельное внимание он уделил Франческо Тотти, от которого ему перешла капитанская повязка.

По окончании нынешнего сезона завершает спортивную карьеру защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи. 37-летний футболист является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Также он выигрывал чемпионат Германии, выступая за "Вольфсбург", семь раз становился чемпионом Италии в "Ювентусе".

Доходы и посещаемость

В сезоне-2018/19 суммарные доходы чемпионата Италии составили €2,28 млрд. По сравнению с прошлым сезоном, эти показатели выросли на €150 млн. При этом за последние 10 лет эти доходы выросли на 65%, в сезоне-2008/09 они составляли €1,49 млрд.

Несмотря на положительную динамику, итальянскому чемпионату тяжело конкурировать с показателями других стран из пятерки ведущих чемпионатов Европы. Итальянцы обгоняют лишь французский чемпионат, где суммарные доходы за минувший сезон составили €1,88 млрд. Особенно сложно противостоять Английской премьер-лиге, там за 10 лет доходы выросли с €2,32 млрд до €5,65 млрд (на 243%).

Количество зрителей на итальянских стадионах по сравнению с прошлым годом почти не изменилось. Средняя посещаемость минувшего сезона составила 24 931 зрителей, всего же матчи чемпионата Италии посетили 9 199 649 человек. В сезоне-2017/18 на стадионы пришли 9 351 260 человек, а средняя посещаемость составила 24 738 зрителей.

Стабильность в посещаемости сохраняется уже на протяжении 10 лет. В сезоне-2008/09 она была лучше, но не на много: в среднем на матч приходили 25 324 зрителей, а всего за сезон футбол посетили 9 395 420 человек.

Еврокубки

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Италии сыграют "Ювентус", "Наполи", "Аталанта" и "Интер": клубы заняли в турнирной таблице места с первого по четвертое. В Лиге Европы выступят финишировавший пятым "Милан", ставшая шестой "Рома" и обладатель Кубка Италии "Лацио".

В минувшем сезоне итальянские клубы не добились успехов в еврокубках. "Интер" и "Наполи" не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов, "Рома" вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому "Порту". Лучший результат среди команд из этой страны показал "Ювентус", который дошел до четвертьфинала, где по сумме двух встреч уступил голландскому "Аяксу". В Лиге Европы "Лацио" дошел до 1/16 финала, а "Милан" не вышел из группы.

Высший дивизион итальянского футбола по итогам сезона покинули "Эмполи", "Фрозиноне" и "Кьево". Повышения в классе напрямую добились "Брешиа" и "Лечче", "Читтаделла" и "Верона" поборются в финале плей-офф за выход в Серию А (игры состоятся 30 мая и 2 июня).