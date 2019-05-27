СМИ: владелец английского "Ньюкасла" согласился продать его шейху из ОАЭ

ТАСС, 27 мая. Миллиардер и владелец английского "Ньюкасла" Майкл Эшли согласовал сделку в размере £350 млн (около $444 млн) по продаже футбольного клуба шейху из Объединенных Арабских Эмиратов Халеду бен Зайду Аль Нехайяну. Об этом в воскресение сообщила газета The Sun.

Шейх является членом королевской семьи ОАЭ и двоюродным братом владельца футбольного клуба "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна. По информации газеты, будущий владелец команды ранее пытался купить "Ливерпуль" за £2 млрд (примерно $2,5 млрд), но потерпел неудачу.

Газета отмечает, что одной из первых задач шейха будет подписание нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Эшли владеет "Ньюкаслом" уже в течение 12 лет.