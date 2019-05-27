Президент "Баварии" посоветовал Боатенгу покинуть клуб

ТАСС, 27 мая. Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году. Контракт с 30-летним игроком рассчитан до 30 июня 2021 года.

По информации портала, руководство немецкой команды готово расстаться с футболистом в предстоящее трансферное окно, если поступит достойное предложение.

"Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду", - сказал Хёнесс.

Боатенг в сезоне-2018/19 провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего за "Баварию" он сыграл 286 встреч, в которых забил восемь голов и отдал 22 передачи. В составе немецкой команды защитник стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, всего он провел 76 матчей, забив один гол.