IIHF заработала от $25 до $27 млн по итогам чемпионата мира в Словакии

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира, который прошел в Словакии, заработала от $25 до $27 млн. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Глава Международной федерации хоккея: это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Мировое первенство прошло с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Победителем стала сборная Финляндии, выигравшая в финале у команды Канады (3:1). Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали.

"Мы заработали примерно столько же по сравнению с другими чемпионатами мира. Речь в том числе идет о доходах от маркетинга, телевидения. Это между 25 и 27 млн долларов. Мы не прибыльная федерация, деньги у нас идут на организацию различных турниров", - пояснил Фазель.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.