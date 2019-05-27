Гендиректор ФК "Ахмат" оценил сезон команды на четыре с минусом

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор и вице-президент футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров считает, что завершившийся чемпионат России его команда провела на оценку четыре с минусом. Такое мнение он высказал в понедельник в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС.

Чемпионат России завершился 26 мая. По итогам 30 туров команда из Грозного заняла восьмое место, одержав 11 побед при девяти ничьих и 10 поражениях.

"Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом, - сказал Айдамиров. - Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться".

"Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще - все вкупе. Будем работать", - добавил он.

Отдельно генеральный директор "Ахмата" высказался по поводу истекающих контрактов игроков и летней селекции. В последние недели клуб объявил о продлении контрактов с вратарем Евгением Городовым, полузащитником Одисе Роши и нападающим Аблаем Мбенгом.

"[Халид] Кадыров и [Магомед] Мусалов остаются в клубе, - сказал Айдамиров - Доукомплектовать нужно две позиции, но называть их я не буду".

По его словам, после подписания двух игроков, можно будет говорить о том, что состав "Ахмата" на сезон-2019/20 укомплектован.