РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский футбольный союз (РФС) направил запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на использование видеоассистента рефери (VAR) в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Как нововведение сказалось на итогах полуфиналов Кубка России по футболу

VAR в действии. Как нововведение сказалось на итогах полуфиналов Кубка России по футболу

"Подали заявку на все четыре матча", - сказал Калошин.

Стыковые матчи между командами премьер-лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские "Крылья Советов" встретятся с "Нижним Новгородом", "Уфа" сыграет с томской "Томью". "Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Олимп - Кубка России со стадии 1/2 финала.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.