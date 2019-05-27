Депутат Пирог: выставка в Госдуме должна привлечь внимание к боксу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Информационный стенд выставки Федерации бокса России и экспозиция должны привлечь внимание к боксу в России. Такое мнение журналистам в понедельник высказал бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог.

В понедельник в Государственной думе открылся инфостенд выставки, которая пройдет в Госдуме с 15 по 22 июля. В экспозиции будут представлены медали, кубки, боксерские перчатки известных спортсменов, артефакты военных лет, архивные фотографии и видеоматериалы. Планируется, что выставку посетят двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин, олимпийские чемпионы Олег Григорьев и Валериан Соколов, а также другие спортсмены.

"Федерация бокса делает очень многое для развития вида спорта в нашей стране, в этом году у нас пройдут два чемпионата мира, это большое событие, о котором необходимо рассказать. Сейчас очень много дискуссий о присутствии бокса на Олимпийских играх, его присутствие в программе Игр-2020 удалось отстоять. Но бокс будет жить, если будет популярным, если о нем все время говорить, рассказывать о том, какое положительное влияние он оказывает на детей. Я лично на своем примере убедился в том, что спорт учит дисциплине, которая положительно влияет и на учебу в школе, и на здоровье", - отметил Пирог.

"Выставка рассчитана на то, чтобы привлечь и заострить внимание к этому виду спорта, в Госдуму каждый день приходит много молодежи, студентов, туристов, и крайне важно, что тут будет такая информационная нагрузка. На выставке будут представлены наши достижения на чемпионатах мира и Олимпийских играх, нам есть чем гордиться, - добавил Пирог. - Шумиха в боксе, как мне кажется, связана с тем, что российские боксеры показывают выдающиеся результаты на Олимпиадах, что позволяет нам занимать лидирующие позиции в медальном зачете".

Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Женское первенство пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.